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La Sanidad canadiense detecta la bacteria Escherichia Coli en el Colgate fraudulento

Se suma al disolvente industrial localizado inicialmente en los dentífricos etiquetados con la marca Colgate de supuesta procedencia sudafricana y en numerosas marcas de origen chino.

FACUA.org
América-04/07/2007
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Al disolvente industrial detectado inicialmente en el continente americano en numerosas marcas de dentífricos de procedencia china y también posiblemente sudafricana se suma ahora la bacteria Escherichia Coli. Ésta ha sido hallada en los análisis realizados por la Sani

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