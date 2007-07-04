La Sanidad canadiense detecta la bacteria Escherichia Coli en el Colgate fraudulento
Se suma al disolvente industrial localizado inicialmente en los dentífricos etiquetados con la marca Colgate de supuesta procedencia sudafricana y en numerosas marcas de origen chino.
FACUA.org
América-04/07/2007
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Al disolvente industrial detectado inicialmente en el continente americano en numerosas marcas de dentífricos de procedencia china y también posiblemente sudafricana se suma ahora la bacteria Escherichia Coli. Ésta ha sido hallada en los análisis realizados por la Sani