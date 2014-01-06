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La Sanidad valenciana pagará 90.000 euros a la familia de un fallecido por aneurisma tras una semana sin hacerle un TAC

No se le practicó por coincidir con las fiestas de Pascua y con posteriores problemas del aparato.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-06/01/2014
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar 90.000 euros a la familia de un hombre falleció el 20 de abril de 2006 en el Hospital de La Plana de Castellón por un aneurisma disecante de aorta no diagnosticada.

Al fallecido no

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