La Sanidad valenciana pagará 90.000 euros a la familia de un fallecido por aneurisma tras una semana sin hacerle un TAC
No se le practicó por coincidir con las fiestas de Pascua y con posteriores problemas del aparato.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-06/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar 90.000 euros a la familia de un hombre falleció el 20 de abril de 2006 en el Hospital de La Plana de Castellón por un aneurisma disecante de aorta no diagnosticada.
Al fallecido no