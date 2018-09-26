La subida en el recibo del agua planteada por Emasesa aumentará la factura un 1,7% de media, alerta FACUA Sevilla
La asociación advierte de que a este aumento se sumará la subida del IPC que se aprobó a finales de 2017 para la tarifa de este año y que aun no ha podido aplicarse.
FACUA.org
Sevilla-26/09/2018
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FACUA Sevilla alerta de que la subida del 3,8% en el recibo del agua que se planteará este jueves 27 en el Consejo de Administración de Emasesa supondrá un aumento del 1,7% de media en la factura, ya que afecta a la parte destinada a saneamiento, que supone aproximadamente la