La subida media de las principales tarifas de Tussam en los últimos cinco años ha duplicado la del IPC
FACUA Sevilla reclama al Gobierno municipal un diálogo real con las asociaciones de consumidores para analizar las futuras tarifas.
FACUA.org
Sevilla-27/09/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha elaborado un informe sobre la evolución de las principales tarifas de la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla, SAM (Tussam) en los últimos cinco años, que pone de manifiesto una subida media