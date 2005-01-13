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La telefonía, la compra de viviendas y la Administración, protagonistas de las reclamaciones de los sevillanos en 2004

FACUA Sevilla atendió 5.400 consultas y reclamaciones, superando una vez más las cifras de años anteriores.

FACUA.org
Sevilla-13/01/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA atendió durante 2004 un total de 5.397 consultas y reclamaciones, que refleja un año más un aumento en el nivel de conocimiento y confianza de los consumidores en la organización y que vino acompa&n

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