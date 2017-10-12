La UE cumple el último paso lanzar el plan que llevará wifi gratis a 6.000 espacios públicos
Bautizado como Wifi4EU, se prevé que tenga un presupuesto de hasta 120 millones de euros en dos años.
Europa Press
Europa-12/10/2017
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Los veintiocho han dado este lunes luz verde al programa para instalar unos 6.000 puntos de conexión wifi gratuitos en lugares públicos de toda la Unión Europea de aquí a 2020 -incluidas plazas, parques, museos, bibliotecas y centros de salud-; un plan bautizado como <