Las administraciones siguen sin mostrar imágenes de la carne mechada de Comercial Martínez León
FACUA critica que se está provocando el desconcierto y la alarma entre los consumidores porque no pueden identificar ese otro producto con Listeria fabricado por Magrudis.
FACUA.org
Andalucía-25/08/2019
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Imagen de la página web de la empresa sevillana Comercial Martínez León.
FACUA-Consumidores en Acción critica que la Consejería de Salud andaluza, el Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento de Sevilla no hayan mostrado imágenes de la carne mechada con Listeria fabricada por Magrudis SLU para la distribuidora Comercial Martínez León.<