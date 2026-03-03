Las aerolíneas de la UE deben pagar las noches de hotel extra si cancelan vuelos con motivo de la guerra en Oriente Medio, advierte FACUA
La asociación señala que un conflicto bélico encaja dentro del concepto "circunstancias extraordinarias" por lo que las compañías aéreas no están obligadas a pagar las compensaciones que recoge la normativa europea.
FACUA.org
Internacional-03/03/2026
Aeropuerto de Dubai.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las aerolíneas de la Unión Europea que cancelen vuelos con motivo del actual conflicto con Irán están obligadas a pagar a los afectados las noches de alojamiento extra que fueran necesarias hasta que sean reubicados en un transporte alternativo.