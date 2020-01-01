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Las autopistas AP7 Tarragona-Alicante y AP4 Sevilla-Cadiz dejan de cobrar peaje desde el 1 de enero

Con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país.

Europa Press
España-01/01/2020
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Las autopistas AP4 entre Sevilla y Cádiz y AP7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00:00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usarios.

Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre

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