Las autopistas AP7 Tarragona-Alicante y AP4 Sevilla-Cadiz dejan de cobrar peaje desde el 1 de enero
Con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país.
Europa Press
España-01/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Autopista de peaje Sevilla - Cádiz (AP4). Imagen: María José López/Europa Press.
Las autopistas AP4 entre Sevilla y Cádiz y AP7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00:00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usarios.
Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre