Las autoridades europeas de Protección de Datos emiten un informe sobre la privacidad de los menores en centros escolares
Advierten de las consecuencias negativas que puede tener para un niño la falta de confidencialidad en el tratamiento de sus datos.
FACUA.org
Europa-04/03/2008
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