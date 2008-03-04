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Las autoridades europeas de Protección de Datos emiten un informe sobre la privacidad de los menores en centros escolares

Advierten de las consecuencias negativas que puede tener para un niño la falta de confidencialidad en el tratamiento de sus datos.

FACUA.org
Europa-04/03/2008
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El Grupo de Trabajo del Artículo 29, organismo que reúne a las Autoridades Europeas encargadas de la supervisión de las normas de protección de datos de los Estados Miembros, ha aprobado un

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