Las ayudas del Gobierno para la defensa 'gratuita' de los clientes de Fórum y Afinsa se reducen a menos de 6 euros por afectado
FACUA considera irresponsable que algunas asociaciones de consumidores estén asegurando a los usuarios que les representarán gratuitamente en los tribunales y que dos de las subvencionadas por el Gobierno no vayan a personarse en la causa.
FACUA.org
España-31/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las prometidas ayudas del Gobierno para garantizar la defensa gratuita de los clientes de Fórum Filatélico y Afinsa a través de determinadas asociaciones de consumidores se reducen a la cantidad de 5,7