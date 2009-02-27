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Las búsquedas del término 'FACUA' han crecido un 700% en el último mes

Se trata del segundo vocablo que más ha aumentado sus búsquedas en Google, a raíz de la campaña contra las irregularidades en las facturas eléctricas.

FACUA.org
España-27/02/2009
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Las búsquedas del término FACUA han crecido en España un 700% en el último mes en Google. Se trata del vocablo que ha experimentado el segundo mayor aumento en estos treinta días, a raíz de la campaña de FACUA-Consumidores en Acción s

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