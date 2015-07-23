Las comunidades de propietarios pueden llevar sin coste a los tribunales a bancos e inmobiliarias morosas
FACUA recomienda a las comunidades que aprueben penalizaciones mensuales por cada cuota impagada para repercutirlas a los morosos de mala fe. Están exentas de pagar tasas judiciales. Las reclamaciones de menos de 2.000 euros no requieren acudir con abogado ni procurador.
FACUA.org
España-23/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las entidades financieras, sociedades inmobiliarias y entidades públicas de gestión debían al cierre de 2014 a las comunidades de vecinos 445,13 millones de euros en toda España. | Imagen: srgpicker (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la banca y las inmobiliarias adeudan a las comunidades de propietarios cientos de millones de euros por el impago de las cuotas en pisos que han sido objeto de desahucios e inmuebles que mantienen vacíos o en régimen de alquiler.