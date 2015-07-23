Nuestras accionesLes adeudan más de 400 millones por pisos vacíos o en régimen de alquiler

Las comunidades de propietarios pueden llevar sin coste a los tribunales a bancos e inmobiliarias morosas

FACUA recomienda a las comunidades que aprueben penalizaciones mensuales por cada cuota impagada para repercutirlas a los morosos de mala fe. Están exentas de pagar tasas judiciales. Las reclamaciones de menos de 2.000 euros no requieren acudir con abogado ni procurador.

FACUA.org
España-23/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la banca y las inmobiliarias adeudan a las comunidades de propietarios cientos de millones de euros por el impago de las cuotas en pisos que han sido objeto de desahucios e inmuebles que mantienen vacíos o en régimen de alquiler.

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