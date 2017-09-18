Las emisiones 'ilegales' de los motores diésel causan 5.000 muertes prematuras al año en Europa
Un informe atribuye la mitad de las muertes relacionadas con la presencia de óxido de nitrógeno a las emisiones que superan los límites establecidos.
FACUA.org
Europa-18/09/2017
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El exceso de emisiones de óxido de nitrógeno de los motores diésel por encima de los valores límite establecidos, es responsable cada año de unas 5.000 muertes prematuras en los países de la Unión Europea, Noruega y Suiza.
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