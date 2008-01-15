Las federaciones de consumidores firman con Chaves un Acuerdo para la Efectividad del Pacto por la Vivienda en Andalucía
La Junta de Andalucía se compromete a garantizar su participación en la elaboración, seguimiento y control de las normas que desarrollen el Pacto.
FACUA.org
Andalucía-15/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las tres federaciones de consumidores andaluzas más representativas, FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE, han firmado con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, un Acuerdo para la Efectividad del Pacto por la Vivienda en Andalucía.
El presidente de FACUA, Francisco S&aa