Las importantes bajadas en el precio de la leche en origen denunciadas por los ganaderos siguen sin trasladarse a los consumidores
Las marcas líderes oscilan entre 0,98 euros y el máximo histórico de 1,05 euros por litro que alcanzaron en octubre, según el estudio realizado por FACUA a comienzos de abril.
FACUA.org
España-17/04/2008
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El último análisis sobre el precio de la leche realizado por FACUA-Consumidores en Acción pone de manifiesto que las importantes bajadas en origen denunciadas por los ganaderos en los últimos meses siguen sin trasladarse a los consumidores.
El estudio, efectuad