Nuestras acciones0,68 euros, la marca menos cara

Las importantes bajadas en el precio de la leche en origen denunciadas por los ganaderos siguen sin trasladarse a los consumidores

Las marcas líderes oscilan entre 0,98 euros y el máximo histórico de 1,05 euros por litro que alcanzaron en octubre, según el estudio realizado por FACUA a comienzos de abril.

FACUA.org
España-17/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El último análisis sobre el precio de la leche realizado por FACUA-Consumidores en Acción pone de manifiesto que las importantes bajadas en origen denunciadas por los ganaderos en los últimos meses siguen sin trasladarse a los consumidores.

El estudio, efectuad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos