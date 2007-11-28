Las máquinas expendedoras deberán tener un cartel que indique al consumidor cómo puede reclamar
Es una de las novedades de la nueva normativa autonómica que está ultimando la Junta sobre las hojas de reclamaciones.
FACUA.org
Andalucía-28/11/2007
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Las máquinas expendedoras de todo tipo -bebidas, alimentos- tendrán que tener un cartel en el que se indique el lugar al que el consumidor puede dirigirse para presentar una hoja de reclamaciones, lo que constituye una de las novedades de la nueva normativa autonómica sobre l