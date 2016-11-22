Las ofertas de las compañías encarecen el recibo de la luz hasta un 26,2%
Si el usuario tiene derecho al bono social, el incremento se dispara hasta el 68,2%. Comparadas tarifas de ocho comercializadoras frente al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
FACUA.org
España-22/11/2016
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Las ofertas con las que las eléctricas invitan a los usuarios a ahorrar pueden encarecer el recibo hasta un 26,2%. Así lo revela el último estudio comparativo sobre las tarifas del mercado libre realizado por FACUA-Consumidores en Acción (