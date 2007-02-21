Las segundas inspecciones de ITV serán gratuitas en la Comunidad Valenciana
El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, ha anunciado que su departamento está ultimando una nueva normativa.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/02/2007
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El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, ha anunciado que su departamento está ultimando una nueva normativa que establecerá que las segundas inspecciones de comprobación inmediata que realizan las estaciones de Inspecciones Técnicas de Veh&i