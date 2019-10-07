Las tarifas de las ITV varían hasta el 99% en función de la comunidad, según el último estudio de FACUA
El precio medio de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas es de 35,44 euros para los turismos de gasolina y de 42,11 euros para los diésel.
FACUA.org
España-07/10/2019
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El último estudio anual de FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria arroja unas diferencias de hasta el 74,4% en los turismos con motores de gasolina y del 98,8% en los diésel, en funció