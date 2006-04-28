Las tarifas de telefonía móvil españolas son hasta un 21% más caras que la media europea, según un informe de Arthur D. Little
Los usuarios con un nivel de gasto medio, a partir de 30 euros al mes, pagan unas tarifas entre un 5 y un 21% por encima de la media de la UE.
FACUA.org
Europa-28/04/2006
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Las tarifas móviles españolas son, en general, hasta un 20% más caras respecto a la media de los países que componen la Unión Europea (UE) de los 15, y sólo son más baratas en las ofertas dirigidas a los usuarios de bajo consumo, según datos