Las tarifas del agua varían hasta un 1.139% según un estudio de FACUA en 53 ciudades
Reclama a los ayuntamientos un sistema progresivo de tarificación en función de los habitantes de cada vivienda.
FACUA.org
España-27/11/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La tarifa del agua varía hasta un 1.139% según la ciudad en la que se reside, doce veces más cara, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas del suministro domicilario de agua en 2019 en las 50 capitales de provincia espa&ntil