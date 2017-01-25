Las tres grandes eléctricas acumularon unas ganancias de 30.600 millones netos en los últimos cinco años
Sólo en los nueve primeros meses de 2016, Iberdrola obtuvo un beneficio de 2.041 millones y Endesa de 1.305, un 6 y 8 por ciento más respectivamente. Gas Natural Fenosa ganó 930 millones.
FACUA.org
España-25/01/2017
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Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa acumularon unas ganancias de 30.600 millones de euros netos entre las tres en los cinco últimos años.
Según informa la