Nuestras accionesEl afectado viajó a Tailandia, Indonesia y Nepal

Le cobran 444 euros por navegar desde Asia... con wifi: Vodafone anula al cargo tras la queja de FACUA

La operadora facturó a un usuario por conexiones a internet que en realidad hizo únicamente usando las redes de los hoteles. La operadora ha admitido el error en el cobro y le ha devuelto el dinero.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-27/04/2017
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FACUA Castilla y León ha conseguido que Vodafone devuelva los 444 euros que le cobró a un usuario por un consumo de datos móviles que en realidad no hizo durante un viaje al extranjero.

El afectado, Jorge L.P., socio de FACUA Castilla y León, re

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