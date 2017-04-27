Le cobran 444 euros por navegar desde Asia... con wifi: Vodafone anula al cargo tras la queja de FACUA
La operadora facturó a un usuario por conexiones a internet que en realidad hizo únicamente usando las redes de los hoteles. La operadora ha admitido el error en el cobro y le ha devuelto el dinero.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-27/04/2017
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El afectado utilizó un terminal distinto y tarjetas compradas en los países que visitó. | Imagen: flickr.com/wongwt (CC BY-SA 2.0).
FACUA Castilla y León ha conseguido que Vodafone devuelva los 444 euros que le cobró a un usuario por un consumo de datos móviles que en realidad no hizo durante un viaje al extranjero.
El afectado, Jorge L.P., socio de FACUA Castilla y León, re