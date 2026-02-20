Leroy Merlin alerta de un fallo en el difusor de una bombilla led marca Osram que deja expuestas partes con riesgo de descarga eléctrica
El producto afectado es la bombilla led GX53 6W, con temperatura de luz 2.700K, 600LM OSR, con referencia 82823877 y código de barras 4058075433441. Están implicados varios lotes.
FACUA.org
España-20/02/2026
Leroy Merlin ha detectado un fallo en una bombilla led de la marca Osram que deja al aire partes con riesgo de descarga eléctrica para los consumidores.
En concreto, el producto afectado es la bombilla led GX53 6W, con temperatura de luz 2.700K, 600LM OSR, con referencia 82823877 y cód