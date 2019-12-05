Lisboa aprueba multas de hasta 15.000 euros por servir comida en plástico
La normativa, que entrará en vigor en 2020, obligará a bares y restaurantes a utilizar recipientes retornables o de materiales reciclables.
FACUA.org
Internacional-05/12/2019
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El Ayuntamiento de Lisboa acaba de aprobar una normativa que incluye multas de hasta 15.000 euros por servir comida en recipientes de plástico no retornables en espacios públicos.
Las sanciones forman parte de una modificación del reglamento de gestión de residu