Llamar desde fijo a un operador móvil español cuesta hasta cinco veces más que a numerosas compañías celulares extranjeras
FACUA denuncia que el origen de las elevadas tarifas de la telefonía móvil está en los desorbitados precios de interconexión que la CMT autoriza a Movistar, Vodafone y Amena, hasta un 275% por encima de los límites establecidos en la directiva europea que los regula.
FACUA.org
España-06/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las tarifas de interconexión que cobran las compañías de móviles españolas son tan elevadas que llamar desde fijo a Movistar, Vodafone y Amena cuesta ya considerablemente más caro