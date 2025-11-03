Llamar "nazi" y "matón" a Daniel Esteve no atenta contra su honor, según una sentencia
El jefe de Desokupa ha sido condenado en costas por un juzgado de Barcelona tras demandar al periodista Fonsi Loaiza por tres tuits.
03/11/2025
El jefe de Desokupa, Daniel Esteve.
Llamar «nazi», «neonazi» o «matón» a Daniel Esteve no supone intromisión ilegítima en su derecho al honor. Así lo ha determinado en una sentencia el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona por la que condena en costas al jefe de Desokupa tra