Los afectados por el apagón de Puerto Real pueden reclamar a la comercializadora, advierte FACUA Cádiz
La asociación recomienda presentar la reclamación por un medio fehaciente y del que quede constancia.
FACUA.org
Cádiz-21/01/2016
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FACUA Cádiz recuerda a los usuarios afectados por la interrupción del suministro eléctrico sufrido en casi todo el municipio de Puerto Real en la noche del pasado domingo 17 de enero, que pueden reclamar a su empresa comercializadora los daños y perjuicios derivados de