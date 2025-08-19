Los afectados por el apagón en El Palmar pueden reclamar a las eléctricas por las averías en electrodomésticos y aparatos eléctricos
FACUA Cádiz vuelve a denunciar la pasividad de la Junta de Andalucía ante los continuos incumplimientos por parte de Endesa.
FACUA.org
Cádiz-19/08/2025
FACUA Cádiz informa a los usuarios de El Palmar, en Vejer de la Frontera, que sufrieron durante el puente de agosto un corte de suministro eléctrico que pueden reclamar a las empresas de electricidad una indemnización por los daños que el apagón les haya ocasionado.
Si estas interrupci