Los afectados por el apagón en El Palmar pueden reclamar a las eléctricas por las averías en electrodomésticos y aparatos eléctricos

FACUA Cádiz vuelve a denunciar la pasividad de la Junta de Andalucía ante los continuos incumplimientos por parte de Endesa.

Cádiz-19/08/2025

FACUA Cádiz informa a los usuarios de El Palmar, en Vejer de la Frontera, que sufrieron durante el puente de agosto un corte de suministro eléctrico que pueden reclamar a las empresas de electricidad una indemnización por los daños que el apagón les haya ocasionado.

Si estas interrupci

