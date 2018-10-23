Los afectados por la huelga de Ryanair en Eindhoven tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros
FACUA recuerda que el Reglamento Europeo 261/2004 establece una serie de indemnizaciones por cancelación de vuelo. Los tripulantes de cabina en la ciudad holandesa realizan este martes 23 un paro.
FACUA.org
Internacional-23/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que puedan verse afectados por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair de este martes 23 de octubre que tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros y a la devolución del importe del billete y de los ga