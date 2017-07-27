Los bancos deberán informar antes del 6 de noviembre sobre las reclamaciones recibidas por cláusula suelo
Habrán de especificar el número de reclamaciones recibidas, aceptadas y rechazadas. FACUA denuncia que el Gobierno no prevé sanciones para los bancos que se nieguen a devolver el dinero cobrado indebidamente.
FACUA.org / Europa Press
España-27/07/2017
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Entrada a la estación del metro de Madrid junto al Banco de España. | Imagen: flickr.com/photos/ramonduran (CC BY-NC-ND 2.0)
Las entidades deberán informar antes del próximo 6 de noviembre sobre el número de reclamaciones recibidas, aceptadas y rechazadas sobre la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas suelo.
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