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Los bancos deberán informar antes del 6 de noviembre sobre las reclamaciones recibidas por cláusula suelo

Habrán de especificar el número de reclamaciones recibidas, aceptadas y rechazadas. FACUA denuncia que el Gobierno no prevé sanciones para los bancos que se nieguen a devolver el dinero cobrado indebidamente.

FACUA.org / Europa Press
España-27/07/2017
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Las entidades deberán informar antes del próximo 6 de noviembre sobre el número de reclamaciones recibidas, aceptadas y rechazadas sobre la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas suelo.

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