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Los ciudadanos suspenden al nuevo sistema de transporte urbano de Granada

EL 71% de los encuestados por FACUA Granada considera que este servicio metropolitano ha empeorado mucho tras la implantación del LAC.

FACUA.org
Granada-25/07/2014
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FACUA Granada ha realizado una encuesta sobre el nuevo sistema de transporte urbano de la capital.

En la misma, que ha contado con la participación de más de 900 consumidores, ha recogido opiniones, quejas así como sugerencias que la asociación trasladará

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