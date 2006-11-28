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Los comercios no pueden argumentar 'errores tipográficos' ni 'existencias limitadas' para incumplir las ofertas de sus catálogos publicitarios

FACUA advierte a los consumidores de las prácticas ilegales que se producen por ciertos establecimientos en su campaña navideña.

FACUA.org
España-28/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte de las ofertas engañosas que lanzan determinados establecimientos en su campaña navideña, como promociones de descuentos o cheques regalos cuyas características reales no se ajustan en absoluto a su

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