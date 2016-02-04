Los consumidores rechazan contundentemente la subida de tarifas del autobús urbano de Córdoba
El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía critica que el aumento no está justificado por inversiones extraordinarias o mejoras de calidad del servicio.
FACUA.org
Córdoba-04/02/2016
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El expediente tarifario propuesto por el Ayuntamiento de Córdoba a instancias de la empresa pública Aucorsa no contempla inversiones extraordinarias. | Imagen: Europa Press.
El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), del que forma parte FACUA Andalucía, considera absolutamente desproporcionada y rechaza la subida de las tarifas de autobús urbano de Córdoba. Este máximo órgano de consulta y partic