Séptima edición
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #peorempresa2015
Estos premios lanzados por FACUA también incluyen las categorías El Peor Anuncio y El Peor Abuso.
FACUA.org
España-04/12/2015
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a La Peor Empresa de 2015. Se trata de la séptima edición de estos premios lanzados por FACUA-Consumidores en Acción para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsables en las relaciones entre las empresas, los usuarios y las organizaciones que representan sus intereses.
Los consumidores pueden remitir sus propuestas en el correo electrónico peorempresa2015@facua.org. La lista de nominados, que contemple las propuestas remitidas por correo electrónico, se hará pública en la web FACUA.org/peorempresa. A partir de entonces, podrán votar a los finalistas y ganadores a t
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