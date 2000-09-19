Los datos de los clientes del Grupo Endesa no se cederán sin pasar los trámites de la Ley de Protección de Datos
A instancia de FACUA y la Agencia de Protección de Datos, Sevillana de Electricidad se compromete a remitir una nueva carta a sus clientes solicitándoles la cesión de sus datos.
FACUA.org
España-19/09/2000
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Tras ser advertida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) de estar incurriendo en una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos, Sevillana de Electricidad se ha comprometido, en la última reunió