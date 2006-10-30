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Los incendios y la falta de agua son los principales problemas ambientales para los andaluces

Ambos aspectos sitúan al medio ambiente como el quinto asunto que más preocupa a los ciudadanos, según el Ecobarómetro 2006, presentado por la consejera Fuensanta Coves.

FACUA.org
Andalucía-30/10/2006
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Los incendios forestales y la falta de agua son los dos principales problemas ambientales para los andaluces, según los resultados del Ecobarómetro de Andalucía 2006, presentado en Granada por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. La titular del depar

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