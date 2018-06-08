Los juzgados de las cláusulas suelo dan la razón a los usuarios en casi el 98% de los casos
En el primer trimestre de 2018, los juzgados especializados en este asunto dictaron 13.573 sentencias, un 67,6% más que en el trimestre anterior.
Europa Press
España-08/06/2018
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Los juzgados especializados en cláusulas suelo han notificado durante el primer año de vigencia del plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) casi 23.000 sentencias, de las cuáles casi su totalidad han sido favorables para el cliente.
En un comunic