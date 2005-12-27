Los precios de las salas de cine varían hasta un 110%, según un estudio realizado por FACUA en cincuenta y dos ciudades
La Federación ha comparado los precios de 146 cines españoles en un informe que revela que Barcelona es la ciudad en la que más caro resulta, frente a Úbeda, en Jaén, la más barata. FACUA advierte que los cines no pueden exigir que las bebidas, palomitas o golosinas se compren exclusivamente en sus recintos.
FACUA.org
España-27/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha elaborado un estudio comparando los precios de 146 cines en cincuenta y dos ciudades españolas en el que ha detectado diferencias de hasta el 110%.
Una entrada de cine cuesta una media de 5,05 euros a nivel nacional,