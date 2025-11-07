Nuestras accionesLimpieza viaria

Los trabajadores de Valoriza denuncian a FACUA Cádiz que la empresa continúa incumpliendo el contrato firmado con el Ayuntamiento

La asociación muestra su preocupación ante la puesta en marcha del sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica.

FACUA.org
Cádiz-07/11/2025

FACUA Cádiz ha mantenido una nueva reunión con representantes de  la sección sindical de CSIF en la empresa concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad de Cádiz (Valoriza), en la que éstos le han trasladado que la empresa continúa incumpliendo el contrato firmado con el Ayuntamiento por

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos