Los trabajadores de Valoriza denuncian a FACUA Cádiz que la empresa continúa incumpliendo el contrato firmado con el Ayuntamiento
La asociación muestra su preocupación ante la puesta en marcha del sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica.
FACUA.org
Cádiz-07/11/2025
FACUA Cádiz ha mantenido una nueva reunión con representantes de la sección sindical de CSIF en la empresa concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad de Cádiz (Valoriza), en la que éstos le han trasladado que la empresa continúa incumpliendo el contrato firmado con el Ayuntamiento por