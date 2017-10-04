Luis Pineda comienza a tuitear durante 10 días su segunda condena por difamar al portavoz de FACUA
Dijo que había olvidado de nuevo su contraseña. La ha recordado después de que Rubén Sánchez anunciase que pediría multas de 600 euros al día y la imputación por desobediencia grave a la autoridad.
FACUA.org
España-04/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Luis Pineda ha comenzado a tuitear su segunda condena por difamar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez. Tanto las sentencias como su ejecución son pioneras a nivel mundial en el &aac