Madrid, Barcelona y Guadalajara repiten como las ciudades más caras para ir al cine en fin de semana
Existen diferencias de hasta el 130% en el precio, según el estudio que FACUA ha elaborado sobre los precios de 132 salas de las 50 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla.
FACUA.org
España-04/12/2019
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Madrid, Barcelona y Guadalajara son de nuevo las tres capitales de provincia más caras para ir al cine los fines de semana y festivos, si se recogen sus precios sin aplicar ningún tipo de descuento u oferta. Las diferencias llegan a alcanzar el 130% en el caso de los precios de d&ia