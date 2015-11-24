CAPÍTULO 4: SALVAPATRIAS

Manos Limpias: orcos con piel de cordero

«El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño». La frase es de Mary Shelley, la autora de Frankenstein60, y está basada en la popular fábula atribuida a Esopo61 en la que un lobo se disfraza de cordero para despistar al pastor, quien precisamente por ello acaba sacrificándolo. A lo largo de la historia, siempre hay personas y organizaciones que se presentan como nuestros salvadores frente a los males que nos amenazan escondiendo sus oscuras intenciones. Suelen ser muchos los que se percatan del olor a podr

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