Tras las reivindicaciones de FACUA Córdoba, el estadio Nuevo Arcángel se convierte en un espacio libre de humos
El Córdoba CF ha emitido un comunicado en el que confirma que no estará permitido fumar en ninguna localidad a partir de la temporada 26/27 de LaLiga.
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Córdoba-23/07/2026
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Tras las numerosas reivindicaciones de FACUA Córdoba, el estadio Bharain Victorious Nuevo Arcángel se convierte finalmente en un espacio libre de humos.
El Córdoba Club de Fútbol ha emitido este 23 de julio un