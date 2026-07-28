FACUA Sevilla muestra su firme apoyo al derecho a la comunidad musulmana a disponer de un lugar de culto en la ciudad
La asociación rechaza los discursos de intolerancia contra la mezquita del Polígono Sur y reclama el respeto a la Constitución y a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
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Sevilla-28/07/2026
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Recreación virtual de la mezquita que será construida en el Polígono Sur. | Imagen: Fundación Mezquita de Sevilla.
FACUA Sevilla muestra su firme apoyo al derecho de la comunidad musulmana a disponer de un lugar de culto en la ciudad y rechaza la campaña política promovida contra la construcción del Centro Cultural Islámico proyectado en el entorno del Polígono Sur.