Más de 1.000 consumidores se han sumado ya a la plataforma de #AfectadosDell creada por FACUA
Ha denunciado a Dell ante Consumo de la Comunidad de Madrid por negarse a entregar miles de ordenadores portátiles que vendió desde su web por 35 y 39 euros pese que confirmó los pedidos.
FACUA.org
España-10/06/2019
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Más de 1.000 compradores de ordenadores portátiles Dell se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por FACUA-Consumidores en Acción ante la negativa de la multinacional a entregar los equipos que vendió desde su web por 35 y 39 euros.
La plataforma de