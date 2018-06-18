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Más de 1.500 pacientes de iDental se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por FACUA

La asociación comienza esta semana a celebrar asambleas informativas para asesorar a los pacientes sobre sus derechos.

FACUA.org
España-18/06/2018
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Más de 1.500 pacientes de iDental se habían sumado ya en la tarde de este lunes a la plataforma de afectados creada por FACUA-Consumidores en Acción ante el cierre de estas clínicas odontológicas.

Esta semana, la asociación comienza a celebrar asam

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