Más de 1.500 pacientes de iDental se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por FACUA
La asociación comienza esta semana a celebrar asambleas informativas para asesorar a los pacientes sobre sus derechos.
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España-18/06/2018
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Imagen: Europa Press.
Más de 1.500 pacientes de iDental se habían sumado ya en la tarde de este lunes a la plataforma de afectados creada por FACUA-Consumidores en Acción ante el cierre de estas clínicas odontológicas.
Esta semana, la asociación comienza a celebrar asam