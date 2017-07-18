Más de 150.000 motos de BMW están llamadas a revisión por un defecto en la horquilla delantera
La multinacional está llamado a los propietarios de las R1200GS y R1200GS Adventure para cambiar los casquillos dañados y sustituir las piezas problemáticas por otras modificadas.
FACUA.org
España-18/07/2017
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