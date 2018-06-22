Más de 2.000 pacientes de iDental se han unido ya a la plataforma de afectados creada por FACUA
La asociación pidió este martes personarse como acusación en la causa penal abierta en un juzgado de Sevilla. Esta semana, FACUA ha celebrado las dos primeras asambleas con los damnificados en El Puerto de Santa María y la capital hispalense.
FACUA.org
España-22/06/2018
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Imagen: identalnoticias.com
La plataforma de afectados por el cierre de iDental creada por FACUA-Consumidores en Acci�ón suma ya más de 2.000 damnificados. Todas las personas que aún no lo hayan hecho y quieran adherirse pueden unirse a través de la web